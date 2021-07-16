«Спутник Лайт» на следующей неделе отправят в регионы России

Препарат против новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», для повторной вакцинации, начнут поставлять в российские регионы уже со следующей недели.
Об этом заявил в пятницу, 16 июля, министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Помимо прочего, в регионы направляются почти 2 млн доз вакцин от COVID-19.
Напомним, что «Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную вакцину, первую дозу «Спутника V». Она создает иммунитет к коронавирусу и формирует иммунный ответ на 28-й день после введения препарата.
Однокомпонентную вакцину от Центра имени Гамалеи зарегистрировали в Российской Федерации в начале мая 2021 года. Она будет ориентирована на внешние рынки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Москва закупит не менее 750 тыс. доз «Спутника Лайт».