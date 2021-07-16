«Спутник Лайт» на следующей неделе отправят в регионы России

«Спутник Лайт» на следующей неделе отправят в регионы России
"Спутник Лайт" начнут поставлять в регионы со следующей недели для повторной вакцинации. Фото: sputnikvaccine.com/rus

Препарат против новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», для повторной вакцинации, начнут поставлять в российские регионы уже со следующей недели.

Об этом заявил в пятницу, 16 июля, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Помимо прочего, в регионы направляются почти 2 млн доз вакцин от COVID-19.

Напомним, что «Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную вакцину, первую дозу «Спутника V». Она создает иммунитет к коронавирусу и формирует иммунный ответ на 28-й день после введения препарата.

Однокомпонентную вакцину от Центра имени Гамалеи зарегистрировали в Российской Федерации в начале мая 2021 года. Она будет ориентирована на внешние рынки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Москва закупит не менее 750 тыс. доз «Спутника Лайт».

вакцинация коронавирус повторная вакцинация спутник лайт


 

Новости партнеров
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
В Петербурге прошла ночная репетиция парада ВМФ
В Петербурге за сутки протестировали на коронавирус более 40 тысяч человек
В Петербурге за сутки протестировали на коронавирус более 40 тысяч человек
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Строительство нового корпуса больницы святого Георгия завершится в декабре
Джунгариков, кроликов, крыс, ежей и хорьков осмотрели в Пулково
Пожар на свалке на Гостилицком шоссе может дойти до газопровода
«Спутник Лайт» на следующей неделе отправят в регионы России
Петербуржцы сметают питьевую воду с полок супермаркетов
Жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме
Стали известны районы-лидеры Петербурга по украденным люкам
Репетиции парада ко Дню ВМФ затруднят движение в центре Петербурга