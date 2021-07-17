На Большой Горской в Сестрорецке полыхает дом

В ночь на 17 июля на железнодорожной станции Александровская на Большой Горской, 1 загорелся двухэтажный дом.

«Горит заброшенный дом, за КАДом по Приморскому шоссе у ж/д станции Александровская, улица Большая Горская д 1а, служба вызвана в 2:15; приехали в 2:24; 5:00 — 4 расчета, все ещё поливают дом изнутри», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы опубликовали фото и видео полыхающего дома.

На опубликованных кадрах видно, как огонь полностью охватил здание. Кроме того, есть угроза, что загорятся хвойные деревья, которые расположены рядом с домом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором. Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.