«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в форме лазурного цвета

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в форме лазурного цвета
Зенит. Фото: Twitter ФК "Зенит"

Сегодня петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» сразятся за Суперкубок России.

Игроки петербургского клуба выйдут на поле в форме лазурного цвета, а вратарь — в зеленом комплекте.

«Локомотив» сыграет в черной форме, вратарь — в желтом», сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится вечером 17 июля, в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу чемпионата России. В нём петербургская команда примет подмосковные «Химки». Семак сообщил, что у них было два выходных дня для игроков, которые провели несколько матчей за сборные, а те, кто играл мало начали работу вчера.

"Зенит" "Локомотив" матч


 

Новости партнеров
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
За сутки на COVID-19 снова протестировали более 40 тысяч петербуржцев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При столкновении грузовых поездов в Амурской области погибли два человека
Мотоциклист попал в больницу после ДТП с каршерингом на Дунайском
В Петербурге задержали группу организаторов незаконной миграции
Задержаны жители Пскова, похитившие бритвы из «Ленты» в Петербурге
Мишустин поручил провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса
В Красногвардейском районе пожаловались на «вонючую жижу» вместо воды
Столкнувшиеся иномарки затруднили проезд на Парашютной
«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в форме лазурного цвета