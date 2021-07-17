«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в форме лазурного цвета

Сегодня петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» сразятся за Суперкубок России.

Игроки петербургского клуба выйдут на поле в форме лазурного цвета, а вратарь — в зеленом комплекте.

«Локомотив» сыграет в черной форме, вратарь — в желтом», сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» состоится вечером 17 июля, в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу чемпионата России. В нём петербургская команда примет подмосковные «Химки». Семак сообщил, что у них было два выходных дня для игроков, которые провели несколько матчей за сборные, а те, кто играл мало начали работу вчера.