В Красногвардейском районе пожаловались на «вонючую жижу» вместо воды

Петербуржцы пожаловались на грязную воду в доме. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Петербуржцы пожаловались на грязную воду в доме. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В Красногвардейском районе Петербурга местные жители столкнулись с тем, что вместо горячей воды из-под крана бежит «вонючая жижа».

Кадрами, подтверждающими то, что из-под крана бежит темная вода, очевидицы поделились в сообществе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот такая вкуснятина идет из кранов на Пороховых», — написал автор записи.

По словам пользователя, вода не станет чище до 23:00 вторника, 20 июля. Также мужчина напомнил, что плановое отключение горячей воды уже было в конце мая — оно продлилось почти две недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весной воды и отопления лишили дошкольное учреждение. Прокуратура разбиралась, почему в частном детсаду на Васильевском вдруг появились такие ограничения.