Военные Петербурга и Ленобласти прошли ревакцинацию от COVID-19

Перед постановкой прививки у всех измеряют температуру. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Перед постановкой прививки у всех измеряют температуру. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В войсках Западного военного округа (ЗВО) более тысячи человек прошли ревакцинацию от COVID-19.

Об этом стало известно в субботу, 17 июля. Сейчас ревакцинацию проходят те военнослужащие, кто первый раз привился от коронавируса до 1 января 2021 года. Им пока что ввели первый компонент препарата.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, до конца текущего года в Петербурге и Ленобласти планируют повторно привить более 10 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданский персонал военных частей.

Прививку ставят на добровольной основе, проводится медосмотр, а также предоставляется письменное согласие вакцинируемого.

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