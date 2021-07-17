Военные Петербурга и Ленобласти прошли ревакцинацию от COVID-19

Военные Петербурга и Ленобласти прошли ревакцинацию от COVID-19
Перед постановкой прививки у всех измеряют температуру. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В войсках Западного военного округа (ЗВО) более тысячи человек прошли ревакцинацию от COVID-19.

Об этом стало известно в субботу, 17 июля. Сейчас ревакцинацию проходят те военнослужащие, кто первый раз привился от коронавируса до 1 января 2021 года. Им пока что ввели первый компонент препарата.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, до конца текущего года в Петербурге и Ленобласти планируют повторно привить более 10 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданский персонал военных частей.

Прививку ставят на добровольной основе, проводится медосмотр, а также предоставляется письменное согласие вакцинируемого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вертолеты боевой авиации прошли спецобработку перед парадом ко Дню ВМФ.

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