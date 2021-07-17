Иммунолог оценил идею пожизненной вакцинации от COVID-19

Иммунолог оценил идею пожизненной вакцинации от COVID-19
По словам Крючкова, если все сделать правильно, то эпидемия сойдет на нет к лету следующего года. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Российский иммунолог Николай Крючков заявил, что граждане не нуждаются в ревакцинации от коронавируса каждые полгода на протяжении всей жизни.

«Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет», — цитирует специалиста «МК».

По словам Крючкова, если все сделать правильно, то эпидемия сойдет на нет к лету следующего года. При таком раскладе России останется только следить за тем, чтобы коронавирус не завезли в страну из других государств, где не проводится вакцинация или продолжается эпидемия.

Иммунолог указал на необходимость спешки с вакцинацией, чтобы вирус не успел адаптироваться к препаратам.

«Если сохранить нынешние темпы вакцинации и ревакцинации, нам понадобится месяцев семь-восемь. К марту будет четко видно, будут ли вспышки», — считает эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог раскрыл последствия ревакцинации.

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