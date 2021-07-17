В Турции отелям пригрозили закрытием за шведский стол

К настоящему моменту оштрафованы и впоследствии закрыты уже несколько гостиниц. Фото: pixabay

К настоящему моменту оштрафованы и впоследствии закрыты уже несколько гостиниц. Фото: pixabay

Турецким отелям, которые попытаются вернуться к формату «шведского стола», грозят штрафы или вовсе закрытие. Об этом сообщил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Чорабатыр заявил в беседе с РИА Новости, что сертификация безопасного туриста осталась неизменной. Представители турецкого министерства культуры и туризма проводят регулярные проверки в отелях. При нарушениях отели подвергаются штрафам. А если отель продолжает игнорировать установленные нормы, то его могут закрыть.

По словам главы федерации, к настоящему моменту оштрафованы и впоследствии закрыты уже несколько гостиниц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для въезда в Турцию российских туристов призвали ввести 14-дневный карантин.