Россиянам объяснили вред от шашлыков во время пандемии

Российский диетолог и аллерголог Вера Ревякина предупредила жителей России об опасности употребления шашлыка в период пандемии COVID-19 и жаркой погоды.

Специалист объяснила, что шашлык является довольно тяжелой пищей для организма. Приготовленное на мангале мясо вызывает раздражение слизистой оболочки, из-за чего могут начаться воспалительные процессы. Это приводит к увеличению риска проникновения вирусов в организм. Ревякина рассказала об этом в беседе с URA.RU.

Кроме того, диетолог порекомендовала отказаться от употребления острых и соленых блюд, которые также вредны для организма. Она добавила, что наваристые бульоны тоже раздражают слизистую оболочку.

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