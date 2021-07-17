Россиянам объяснили вред от шашлыков во время пандемии

Россиянам объяснили вред от шашлыков во время пандемии
Приготовленное на мангале мясо вызывает раздражение слизистой оболочки. Фото: pixabay

Российский диетолог и аллерголог Вера Ревякина предупредила жителей России об опасности употребления шашлыка в период пандемии COVID-19 и жаркой погоды.

Специалист объяснила, что шашлык является довольно тяжелой пищей для организма. Приготовленное на мангале мясо вызывает раздражение слизистой оболочки, из-за чего могут начаться воспалительные процессы. Это приводит к увеличению риска проникновения вирусов в организм. Ревякина рассказала об этом в беседе с URA.RU.

Кроме того, диетолог порекомендовала отказаться от употребления острых и соленых блюд, которые также вредны для организма. Она добавила, что наваристые бульоны тоже раздражают слизистую оболочку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выяснили, какой продукт поможет избавиться от жира на животе.

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