Врач предупредил об опасности кондиционеров для иммунитета в жару

Врач Андрей Тяжельников предупредил жителей России об опасности кондиционеров в жару. Так, резкое охлаждение вспотевшего может привести к падению иммунитета.

Перепад температур — большая опасность для организма человека. Если после уличной жары зайти в помещение с кондиционером, то большая разница между температурой может вызвать стресс для организма, который в последствии приведет к снижению иммунитета. Необходимо быть очень осторожными с теплоустановками. В машине — то же самое. Воздух надо охлаждать не резко, отмечает врач. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тяжельников посоветовал не выходить вспотевшим в ветреную погоду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три из 10 офисных работников в России жалуются на конфликты с коллегами из-за кондиционеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.