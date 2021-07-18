Больница Святителя Луки завершает прием ковид-пациентов

Больница Святителя Луки завершает прием ковид-пациентов
Клиническая больница Святителя Луки переходит к обычному графику работы. Фото: google.maps

Клиническая больница Святителя Луки в Калининском районе сворачивает ковидные стационары и переходит к обычному графику работы.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Как сообщает комитет по здравоохранению, уже со вторника, 20 июля, больница Святителя Луки на Чугунной улице перестанет принимать пациентов с коронавирусом. Сейчас стационар дезинфицируют.

Медучреждение начало принимать больных с COVID-19 с 17 июня. Для коронавирусных больных перепрофилировали два отделения. Были развернуты 86 коек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мариинская больница больше не принимает коронавирусных больных. Известно, что больных направят в стационары, перепрофилированные для больных коронавирусной инфекцией. Остаться в Мариинской больнице смогут только те, у кого отрицательные результаты текстов на коронавирус.

больница святителя луки ковидный стационар новости СПб


 

Новости партнеров
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Штормовое предупреждение объявили в Ленобласти из-за ливня и шквалистого ветра
Международная математическая олимпиада открылась в Петербурге
Поезд насмерть сбил подростка в наушниках в Ленобласти
На Петербург обрушатся грозы, град и ливни вечером 18 июля
Больница Святителя Луки завершает прием ковид-пациентов
На Куйбышева автобус врезался в BMW
Ученые нашли два объяснения аномальной жары в Петербурге
Вечером в воскресенье в Петербурге ожидается ветер до 15-20 метров в секунду