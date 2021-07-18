Больница Святителя Луки завершает прием ковид-пациентов

Клиническая больница Святителя Луки в Калининском районе сворачивает ковидные стационары и переходит к обычному графику работы.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Как сообщает комитет по здравоохранению, уже со вторника, 20 июля, больница Святителя Луки на Чугунной улице перестанет принимать пациентов с коронавирусом. Сейчас стационар дезинфицируют.

Медучреждение начало принимать больных с COVID-19 с 17 июня. Для коронавирусных больных перепрофилировали два отделения. Были развернуты 86 коек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мариинская больница больше не принимает коронавирусных больных. Известно, что больных направят в стационары, перепрофилированные для больных коронавирусной инфекцией. Остаться в Мариинской больнице смогут только те, у кого отрицательные результаты текстов на коронавирус.