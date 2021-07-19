Опубликовано техническое описание целевой архитектуры ДЭГ

Выборы в России пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto

Выборы в России пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto

16 июля 2021 года ПАО «Ростелеком» приступил к раскрытию информации о программно-техническом комплексе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на официальном портале системы vybory.gov.ru. Компания опубликовала высокоуровневое описание целевой архитектуры ДЭГ, в том числе функциональную структуру и схему деления комплекса.

Раскрытие информации о решениях и технологиях системы дистанционного электронного голосования проводится с целью информирования экспертного сообщества и в соответствии с планом-графиком, опубликованном на сайте ЦИК России.

Следующим этапом станет раскрытие модели угроз и нарушителя безопасности в системе, которую ЦИК России, Минцифры и «Ростелеком» представят на ближайшем заседании группы экспертной оценки системы дистанционного электронного голосования.