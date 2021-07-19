Состоялось 23-е заседание ЦИК России

16 июля 2021 года состоялось очередное заседание ЦИК России.

О санитарно-эпидемиологической ситуации в Российской Федерации

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Комиссия накопила уникальный положительный опыт проведения голосования в период пандемии.

«Об оценке этой работы красноречиво говорят беспрецедентно высокие показатели социологического опроса ВЦИОМ по итогам единого дня голосования 2020 года – около 80 % респондентов считают, что мы сумели обеспечить безопасность голосования», − подчеркнула глава Комиссии.

Элла Памфилова отметила огромное значение, которое Центризбирком придает вакцинации: члены Комиссии очень ответственно к этому отнеслись, вакцинацию прошли 74 % аппарата ЦИК России.

«Мы считаем важным, чтобы ответственно к этому вопросу подошли не только члены избиркомов, но и другая, очень многочисленная группа участников избирательного процесса – наблюдатели. В том числе международные наблюдатели, которых мы приглашаем, и которые будут контактировать со многими людьми. Их безопасность и безопасность наших граждан очень важна, и сейчас мы совместно с Роспотребнадзором дорабатываем рекомендации для международных наблюдателей», − сказала глава Комиссии.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова отметила, что Роспотребнадзор разработал ряд рекомендаций в рамках соглашения с ЦИК России и они должны неукоснительно соблюдаться.

«Новой в этом документе является рекомендация вакцинировать всех, кто будет находиться на избирательном участке в течение продолжительного периода, − отметила глава Роспотребнадзора. − Нам нужно защитить участников избирательного процесса. Сегодня для этого есть инструмент – у нас есть вакцина. И еще раз акцентирую − нужно активизировать работу, чтобы вакцинация членов избирательных комиссий и наблюдателей была стопроцентной. Я подписала письма-обращения в политически партии и общественные организации с тем, чтобы эти рекомендации были выполнены. Никаких проблем с вакцинацией сейчас нет. Это нужно делать сегодня. Времени до сентября остается не так много».

Заместитель Председателя Правительства Московской области Мария Нагорная рассказала на заседании в режиме видео-конференц-связи о вакцинации среди участников избирательного процесса в регионе: «У нас вакцинировано почти 70 % членов избирательных комиссий Московской области. В пуле аккредитованных представителей СМИ тоже проведена вакцинация. Среди наблюдателей от Общественной палаты вакцинация проведена практически на 80%. И с кандидатами мы разговариваем о необходимости вакцинации, − сообщила она. − Мы знаем, что выборы будут вызывать большой интерес у международных наблюдателей. И нам бы хотелось рассмотреть вопрос о равных условиях для всех участников избирательного процесса, чтобы было принято решение о вакцинации зарубежных коллег или предоставлении ими отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение 3-х дней».

Председатель Избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев поддержал позицию правительства Московской области, выступая на заседании в режиме видео-конференц-связи: «На выборах должны работать либо вакцинированные, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест лица. Представители средств массовой информации, наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного голоса, которые приедут в регионы, тоже должны быть привиты или иметь отрицательный тест».

О заверении списков кандидатов в депутаты Государственной Думы

ЦИК России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в количестве 290 человек, выдвинутый политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», а также список кандидатов партии по одномандатным избирательным округам в количестве 101 человека.

Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей «ПАРТИИ РОСТА» в количестве 17 человек и уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам в количестве 2 человек.

Политической партии «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

ЦИК России заверила федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в количестве 216 человек, выдвинутый политической партией «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА», а также список кандидатов партии по одномандатным избирательным округам в количестве 32 человек.

Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей Партии ЗА! в количестве 8 человек и уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам в количестве 1 человека.

Политической партии «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.