Состоялось 247-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии

16 июля 2021 года состоялось очередное заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Заседание провела заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 1 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 1 с правом решающего голоса;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 2 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 2 с правом решающего голоса;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 16 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 16 с правом решающего голоса;

— об освобождении от обязанностей членов Территориальной избирательной комиссии № 27 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— об освобождении от обязанностей членов Территориальной избирательной комиссии № 30 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— о назначении членов Территориальной избирательной комиссии № 30 с правом решающего голоса;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 43 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— о назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 43 с правом решающего голоса;

— об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 63 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий;

— о предложении в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск;

— о графике работы пунктов приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

— о согласовании образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей;

— об определении перечня филиалов Северо-Западного банка ПАО Сбербанк по открытию специальных избирательных счетов региональных отделений политических партий, выдвинувших федеральный список кандидатов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

— о внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургской избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

— о внесении изменения и дополнения в решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 24 июня 2021 года № 241-8 «О перечне сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов, кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, а также выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва»;

— о передаче избирательной документации участковых избирательных комиссий по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое шестого созыва.