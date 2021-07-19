Улыбки спали с лиц: в Кронштадте кран утопил отремонтированную яхту

Яхта так и не отправилась в морское путешествие в Кронштадте. Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Яхта так и не отправилась в морское путешествие в Кронштадте. Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В Кронштадте яхта не сумела отправиться в море, хотя ее только недавно отремонтировали. Во время спуска на воду на судно упал кран.

Инцидент попал на видео, которое выложили в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На записи заметно, что те, кто спускали яхту на воду очень радовались этому событию. Возможно, оно было долгожданным.

Однако улыбки с лиц граждан быстро спали, когда сразу после ремонта, после полного обновления, на яхту упал кран.

Участники операции заявили, что яхта даже сменила имя после работ.

Когда судно уже почти было коснулось воды, кран накренился вперед и начал падать. Так, его стрела упала на яхту и утопила ее. За кадром граждане начали кричать и нецензурно выражаться.

К счастью, никто из людей не пострадал. И даже крановщик, который находился в кабинке, успел вовремя ее покинуть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что катамаран и прогулочная яхта не поделили Малую Неву и столкнулись.