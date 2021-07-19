Беглов напомнил о непростой эпидемиологической обстановке в Петербурге

Он отметил, что пандемия все еще ограничивает жизнь горожан.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил горожанам о том, что в городе все еще непростая эпидемиологическая обстановка, в связи с чем многие ограничения не теряют своей актуальности. Об этом он заявил в эфире радио сегодня, 19 июля.

Политик отметил, что наступила середина лета, а в Северной столице стоит теплая погода. Он выразил надежду, что петербуржцы помнят о важности ношения СИЗ и соблюдении социальной дистанции. Беглов также подчеркнул, что важно ускорить темпы вакцинации, чтобы сократить количество зараженных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге вступили в силу новые ограничения, связанные с COVID. Действующие ограничения продлены до 16 августа.