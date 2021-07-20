Самый богатый человек планеты Джефф Безос полетел в космос

Запуск ракеты состоялся в Техасе.

Основатель Amazon и самый богатый человек планеты Джефф Безос сегодня, 20 июля, отправился в космический полет. Он собирается провести там 11 минут на ракете, которая пролетит по краю космоса.

Запуск ракеты осуществили в Техасе в годовщину высадки американских астронавтов на Луну. До Безоса в космосе побывал его коллега — основатель ракетной компании Ричард Брэнсон.

Напоминаем, что американский пилотируемый космический корабль серии «Аполлон» в июле 1969 года совершил посадку на Луне. Правда, этот факт до сих пор изучается и оспаривается — некоторые эксперты не верят, будто Америка первой покорила небесное тело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Роскосмос» втрое сократил расстояние сближения МКС с космомусором.