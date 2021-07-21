Сотрудник ГИБДД помог мужчине довести рожающую жену до роддома во Всеволожске

Петербургский сотрудник ГИБДД помог жителю города довезти его рожающую супругу до роддома, минуя пробки.

Мужчина из Мурино рассказал, что они с женой ехали во Всеволожский роддом и застряли в пробках. У женщины уже начались схватки. На помощь пришел инспектор ДПС из Красногвардейского района. Муж подбежал к служебной машине на Ржевской и попросил сопроводить их автомобиль до роддома во Всеволожске.

Спустя несколько часов мужчина сообщил сотруднику дорожной полиции радостную весть о рождении мальчика. Также новоиспеченный отец поделился, что по пути в роддом его не оставляло ощущение, что инспектор ГИБДД спешил на помощь своей жене, а не его. Об этом пишет «Мегаполис».

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