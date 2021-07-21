В Петербурге на три дня изменится маршрут троллейбусов №№ 1 и 22

В Северной столице из-за производственных работ по реконструкции тепловой сети с 24 по 26 будет изменен маршрут троллейбусов №№ 1 и 22.

Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс»

Так, ремонтные работы закроют троллейбусное движение по Заневскому проспекту у улицы Стахановцев с 01:30 24 июля до 05:00 26 июля.

Теперь троллейбус №1 будет следовать от конечной станции «улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому и по действующей трассе до конечной станции «Ординарная улица».

Кроме того, троллейбус №22 будет двигаться от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до Заневской площади, далее по Новочеркасскому проспекту. Обратно же по Новочеркасскому проспекту, Таллинской улице, Заневскому проспекту, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту и по действующей трассе до конечной станции «площадь Труда».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских перевозчиков ждут новые условия обслуживания автобусных маршрутов.