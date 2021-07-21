В России от коронавируса умерли уже больше 150 тысяч человек

Количество смертей от коронавируса в России превысило 150 тысяч. Фото: unsplash

Количество смертей от коронавируса в России превысило 150 тысяч. Фото: unsplash

Количество смертей от коронавируса за время пандемии в России превысило отметку в 150 тысяч человек. Об этом в среду, 21 июля, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За вчерашний день в России зарегистрировали 783 смерти от последствий коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что суточная летальность практически не изменилась: днем ранее подтвердилось 784 смерти россиян.

В Петербурге тем временем смертельная статистика растет: за прошедшие сутки зарегистрировали 103 случая смерти, а днем ранее — 98.

Город на Неве по-прежнему находится на втором месте по летальности. На первом российская столица, в которой зафиксировали 104 смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус подтвердился у 23,7 тысячи человек.