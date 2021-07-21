Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 27

Выборы в России пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Выборы в России пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

1. О назначении члена Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса

2. Об освобождении от обязанностей членов территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» с правом решающего голоса

3. О дополнительном выделении средств федерального бюджета Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

4. О дополнительном выделении средств федерального бюджета территориальной избирательной комиссии города Байконура на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

5. О формах протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

6. Об Инструкции по организации единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

7. О внесении изменений в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» по одномандатным избирательным округам

8. О внесении изменений в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным округам

9. О внесении изменений в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам

10. О регистрации уполномоченного представителя политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

11. О проекте постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О Плане основных мероприятий федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по использованию, эксплуатации и развитию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на 2022 год»

12. О проекте постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О планах основных мероприятий федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по использованию, эксплуатации и развитию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на 2023–2024 годы»

13. О проведении Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса

14. О проекте постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О Сводном плане основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Российской Федерации на 2022 год»

15. О проекте постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О сводных планах основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Российской Федерации на плановый период 2023 и 2024 годов»