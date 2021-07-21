В центре Петербурга культурное замечание переросло в драку

Парень сказал мужчине, что в общественном месте и в отношении незнакомой девушки слова нужно подбирать тщательнее. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Парень сказал мужчине, что в общественном месте и в отношении незнакомой девушки слова нужно подбирать тщательнее. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Посетители одного общепита в Центральном районе Северной столицы стали зрителями драки. Между мужчинами в кафе «Райский сад» возникла ссора из-за нецензурного комплимента, высказанного молодой девушке.

Пьяный мужчина сделал сомнительный комплимент фигуре молодой девушки. Объектом восхищения стала пятая точка. Дон Жуан использовал нецензурную лексику. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Молодой человек, услышавший брань, решил «воспитать» мужчину. Парень сказал мужчине, что в общественном месте и в отношении незнакомой девушки слова нужно подбирать тщательнее.

После этого представители сильного пола начали ругаться. Началась драка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти возбудили уголовное дело после избиения ребенка Стаса Пьехи. Мальчик получил легкий вред здоровью – делом занялся следственный комитет.