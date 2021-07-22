Невролог раскрыл опасность коронавируса для «сов» и «жаворонков»

Врач обратил внимание на то, что после перенесенного коронавируса пациенты жалуются на энцефалопатию. Фото: pexels.com

Врач обратил внимание на то, что после перенесенного коронавируса пациенты жалуются на энцефалопатию. Фото: pexels.com

Невролог Эркин Шамсиев рассказал об опасности COVID-19 для «сов» и «жаворонков». Так, у этих людей могут сместиться биоритмы.

Врач обратил внимание на то, что после перенесенного вируса пациенты жалуются на энцефалопатию — заболевание, при котором наступает дистрофия ткани мозга, снижающая его функции. И-за этого у человека нарушается сон, «совы» становятся «жаворонками» и наоборот», объяснил невролог. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он посоветовал переболевшим COVID-19 работать над укреплением здоровья.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ухане оценили возможность утечки коронавируса из лаборатории. Уханьский институт вирусологии оценил возможность утечки COVID-19 из лаборатории. Выводы сделал научный сотрудник института Юань Чжимин. Ученый из Китая отметил, что не существует ни одного доказательства утечки коронавируса.