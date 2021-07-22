В Петербурге за сутки тесты на COVID сдали почти 36 тыс. человек

В Петербурге за сутки тесты на COVID сдали почти 36 тыс. человек
Петербуржцы продолжают сдавать тесты на коронавирус. Фото: unsplash

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 35 982 человека.

Об этом стало известно сегодня, 22 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 20 016 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге наметилось снижение темпов прироста заболеваемости ковидом.

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