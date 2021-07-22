Волонтеры помогут избирателям с ограниченными физическими возможностями на выборах в Санкт-Петербурге

21 июля 2021 года Санкт-Петербургской избирательной комиссией принято решение «Об участии добровольческих (волонтерских) организаций в работе по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, в реализации их избирательных прав в период подготовки и проведения выборов в Санкт-Петербурге 19 сентября 2021 года».

По предложению Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями к работе по оказанию помощи маломобильным избирателям в реализации их избирательных прав на выборах привлечены автономные некоммерческие организации «Аналитический центр молодежи и студенчества», «Студенческий добровольческий центр Университета ИТМО» и «Серебряный возраст».

После заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии состоялась торжественная церемония подписания соглашения о взаимодействии с указанными добровольческими (волонтерскими) организациями по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья при проведении выборов на территории Санкт-Петербурга. Соглашение подписано председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии Натальей Чечиной, руководителем АНО «Аналитический центр молодежи и студенчества» Викторией Моторенко, президентом АНО «Студенческий добровольческий центр Университета ИТМО» Андреем Зленко и директором АНО САП «Серебряный возраст» Юлией Мальцевой. В мероприятии приняли участие член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Людмила Боричева, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

Наталья Чечина поблагодарила добровольческие (волонтерские) организации за то, что они откликнулись на призыв участвовать в работе по оказанию помощи маломобильным избирателям. Также Наталья Чечина обратила внимание, что голосование на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года, будет проводиться в течение нескольких дней подряд – 17, 18 и 19 сентября 2021 года, а волонтеры будут востребованы во все дни голосования.