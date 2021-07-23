После ДТП на Володарском мосту проводится проверка

После ДТП на Володарском мосту проводится проверка
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Полиция проводит проверку после ДТП с легковым автомобилем и двумя автобусами в Невском районе Петербурга.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло22 июля около 15:30 на Володарском мосту в Невском районе. Внедорожник «Сузуки Джимни» вылетел на встречку и врезался в два автобуса — «Паз» и «Волгобас», которые ехали без пассажиров. За рулем внедорожника сидел 58-летний водитель, он не справился с управлением.

В результате водитель иномарки получил тяжелые травмы, его доставили в больницу на машине скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ветеранов «Газель» наехала на пьяного пешехода. После этого водитель бросил машину и скрылся в неизвестном направлении.

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