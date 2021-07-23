Неизвестные заставили ребенка встать на колени на Большой Монетной

В Петербурге в Петроградском районе в отношении двух граждан Ирана составлены протоколы об административном правонарушении.

Как удалось выяснить Gazeta.SPb.ru, 22 июля вечером в отдел полиции обратилась 43-летняя женщина. Она заявила, что несколько часов назад на Большой Монетной улице двое неизвестных заставили встать на колени ее 10-летнего сына.

Затем мужчины задавали мальчику вопросы личного характера по поводу семьи, после чего с места происшествия скрылись.

Этим же вечером оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались граждане Ирана. 21-летний и 25-летний студенты медицинского ВУЗа.

В отношении молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении. Отмечается, что на фасаде доме, рядом с которым все происходило, установлена камера. Видеозапись уже изъяли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что администрацию четырех детсадов Северной столицы обязали поменять старые площадки.