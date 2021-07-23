Неизвестные заставили ребенка встать на колени на Большой Монетной

Неизвестные заставили ребенка встать на колени на Большой Монетной
Полиции удалось задержать подозреваемых. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Петроградском районе в отношении двух граждан Ирана составлены протоколы об административном правонарушении.

Как удалось выяснить Gazeta.SPb.ru, 22 июля вечером в отдел полиции обратилась 43-летняя женщина. Она заявила, что несколько часов назад на Большой Монетной улице двое неизвестных заставили встать на колени ее 10-летнего сына.

Затем мужчины задавали мальчику вопросы личного характера по поводу семьи, после чего с места происшествия скрылись.

Этим же вечером оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались граждане Ирана. 21-летний и 25-летний студенты медицинского ВУЗа.

В отношении молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении. Отмечается, что на фасаде доме, рядом с которым все происходило, установлена камера. Видеозапись уже изъяли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что администрацию четырех детсадов Северной столицы обязали поменять старые площадки.

большая монетная новости СПб происшествие ребенок


 

Новости партнеров
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На «Электросиле» взяли «Таню Набокову», пристававшую в ...
В результате ДТП в Кировском районе пострадал ребенок
В Петербурге за сутки тесты на COVID сдали более 30 тыс. человек
Неизвестные заставили ребенка встать на колени на Большой Монетной
В Ленобласти женщина ножом ударила свою невестку
На Большой Монетной мужчина расстегнул штаны и приставал к детям
На проспекте Ветеранов не смогли разъехаться такси и автобус
Уроженец Дагестана угрожал женщине ружьем на пляже в Петербурге