Из ЦИК в Петербург доставили марки для бюллетеней

Из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации доставили в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию специальные знаки (марки) для избирательных бюллетеней.

21 июля 2021 года из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации доставили в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 7 743 400 специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Из них 3 871 700 для бюллетеней для голосования по федеральному избирательному округу, и 3 871 700 для бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам.