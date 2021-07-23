Из ЦИК в Петербург доставили марки для бюллетеней

Из ЦИК в Петербург доставили марки для бюллетеней
Петербург готовится к выборам. Фото: www.st-petersburg.izbirkom.ru

Из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации доставили в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию специальные знаки (марки) для избирательных бюллетеней.

21 июля 2021 года из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации доставили в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 7 743 400 специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Из них 3 871 700 для бюллетеней для голосования по федеральному избирательному округу, и 3 871 700 для бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам.

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