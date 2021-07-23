Случай туберкулеза выявили в детском саду на Петергофском шоссе

Случай туберкулеза выявили в детском саду на Петергофском шоссе
Работник детсада заболел туберкулезом. Фото: google.maps

У сотрудника детского сада №38 в Красносельском районе подтвердился туберкулез. Детский сад временно закрыли.

Как сообщает петербургское управление Роспотребнадзора, случай заболевания туберкулеза выявили у работника детского сада №38 на Петергофском шоссе, дом 21/2.

В детском саду инспекторы ведомства выявили нарушения санитарного законодательства: сотрудники детского сада не проходили медосмотры.

На обследование отправили всех детей и работников, которые контактировали с заболевшим. У всех взяли пробы манту, а сотрудников также направили на флюорографию.

Все помещения детского сада продезинфицировали. Новых случаев подозрения на туберкулез пока не выявлено.

«Детский сад закрыт на летний период», — заключили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионер сбежал из туберкулезной больницы.

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