Кишечную инфекцию подхватили 26 детей в детском саду в Петербурге

В детском саду №55 во Фрунзенском районе зарегистрировали очаг сальмонеллезной инфекции. Среди воспитанников подтвердили 26 случаев кишечной инфекции.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу, вспышка сальмонеллеза случилась в детском саду №55 на проспекте Славы, дом 19/2. Инфекцию выявили у 26 детей. Диагноз сальмонеллез поставили восьми детям. Носителями сальмонеллеза оказались 17 детей. А трем детям диагностировали энтероколит. В стационар положили двоих детей, на 27 июля всех уже выписали на амбулаторное лечение.

Ведомство выяснило, что работники пищеблока не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования. С 15 июля детский сад временно закрыли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что случай туберкулеза выявили в детском саду на Петергофском шоссе.