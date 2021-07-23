Кишечную инфекцию подхватили 26 детей в детском саду в Петербурге

Кишечную инфекцию подхватили 26 детей в детском саду в Петербурге
Сальмонеллез выявили в детском саду №55. Фото: google.maps

В детском саду №55 во Фрунзенском районе зарегистрировали очаг сальмонеллезной инфекции. Среди воспитанников подтвердили 26 случаев кишечной инфекции.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу, вспышка сальмонеллеза случилась в детском саду №55 на проспекте Славы, дом 19/2. Инфекцию выявили у 26 детей. Диагноз сальмонеллез поставили восьми детям. Носителями сальмонеллеза оказались 17 детей. А трем детям диагностировали энтероколит. В стационар положили двоих детей, на 27 июля всех уже выписали на амбулаторное лечение.

Ведомство выяснило, что работники пищеблока не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования. С 15 июля детский сад временно закрыли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что случай туберкулеза выявили в детском саду на Петергофском шоссе.

детский сад новости СПб сальмонеллез


 

Новости партнеров
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сборная России приняла участие в церемонии открытия Олимпиады
Работникам фуд-кортов разрешили работать без справки о вакцинации
Кишечную инфекцию подхватили 26 детей в детском саду в Петербурге
В субботу в Ленобласти пройдут кратковременные дожди
Случай туберкулеза выявили в детском саду на Петергофском шоссе
Клещи за неделю покусали более 200 петербуржцев
В Парголово «Газель» сбила велосипедиста
В детском лагере в Ленобласти девочек 12 и 13 лет нашли с порезанными руками