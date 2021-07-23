«Поющие мосты» в Петербурге посвятят открытию Олимпиады в Токио

&#171;Поющие мосты&#187; в Петербурге посвятят открытию Олимпиады в Токио
Разводка Дворцового моста. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В ночь на 24 июля Дворцовый мост разведут под симфоническую и спортивную музыку. Звуковое шоу «Поющие мосты» в этом году посвятили открытию летних Олимпийских игры в Токио.

Пролеты Дворцового моста раскроются под музыку из советских кинофильмов в 1:10. В олимпийский плейлист включили музыку из фильма «Спорт. Спорт. Спорт», марш физкультурников М. Блантера и другие спортивные композиции. Шоу продлится около 25 минут и завершится «Гимном Великому городу» Рейнгольда Глиэра, сообщили в Смольном.

Дворцовый мост начиная с июля разводят под музыку каждую неделю: в ночи на субботу и воскресенье. Проект проработает до середины сентября. Музыкальные шоу в дальнейшем также посвятят Дню ВМФ, 800-летию со дня рождения Александра Невского, дню рождения писателя Сергея Довлатова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дворцовый мост окрасят в цвета Андреевского флага в День ВМФ.

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