Суд назначил новую экспертизу по делу Дудя о пропаганде наркотиков

Суд назначил новую экспертизу по делу Дудя о пропаганде наркотиков
Журналиста Юрия Дудя обвиняют в пропаганда наркотиков с использованием всемирной паутины. Фото: скриншот YouTube/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA

Столичный суд назначил собственную психолого-лингвистическую экспертизу по делу и блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в интервью, которые он снимает.

Его обвиняют в пропаганда наркотиков с использованием всемирной паутины. Так, он может заплатить штраф 1,5 миллиона рублей. В МВД отметили, что исследования выявили пропаганду наркотиков в видео с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Об этом сообщает РИА «Новости».
Моргенштерн уже заплатил 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух его песнях.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция закрыла в Ленобласти интернет-магазин по продаже наркотиков. В Ленинградской области во Всеволожском районе 17 июля в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 18-летний мужчина, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств.
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