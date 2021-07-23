Суд назначил новую экспертизу по делу Дудя о пропаганде наркотиков

Столичный суд назначил собственную психолого-лингвистическую экспертизу по делу и блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в интервью, которые он снимает.
Его обвиняют в пропаганда наркотиков с использованием всемирной паутины. Так, он может заплатить штраф 1,5 миллиона рублей. В МВД отметили, что исследования выявили пропаганду наркотиков в видео с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Об этом сообщает РИА «Новости».
Моргенштерн уже заплатил 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух его песнях.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция закрыла в Ленобласти интернет-магазин по продаже наркотиков. В Ленинградской области во Всеволожском районе 17 июля в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 18-летний мужчина, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств.