Суд назначил новую экспертизу по делу Дудя о пропаганде наркотиков

Столичный суд назначил собственную психолого-лингвистическую экспертизу по делу и блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в интервью, которые он снимает.

Его обвиняют в пропаганда наркотиков с использованием всемирной паутины. Так, он может заплатить штраф 1,5 миллиона рублей. В МВД отметили, что исследования выявили пропаганду наркотиков в видео с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Моргенштерн уже заплатил 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух его песнях.