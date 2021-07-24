В Петербурге в 2021 году отреставрируют 37 зданий

Речь идет об объектах культурного наследия.

В Санкт-Петербурге в 2021 году планируют привести в порядок 37 объектов культурного наследия. Здания отреставрируют в рамках программы «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге». Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что город озадачен сохранением исторического наследия и всегда будет выделять на это большие суммы. Напоминаем, что в ближайшее время власти готовы потратить на реставрацию различных объектов 1929,7 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что реставрация Владимирского собора в Кронштадте обойдется в 35,3 млн рублей. По словам губернатора Александра Беглова, после реставрации собор будет настоящим украшением острова.