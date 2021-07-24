Сергей Семак рассказал, предлагали ли ему возглавить сборную России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ему не предлагали возглавить сборную России.
«Предложения возглавить сборную России не было. Очень рад за Валерия Карпина. Хочу пожелать удачи. Буду болеть и переживать за сборную», — цитирует его «Чемпионат.com».
Напомним, Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
По итогам группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная России заняла последнее место в группе B и вылетела из турнира. В матчах группового этапа сборная России проиграла Бельгии (0:3), уступила Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).
Новым главным тренером сборной России по футболу назначили Валерия Карпина . Новый тренер не покинет «Ростов», а будет работать на двух работах.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биатлонист заявил, что главному тренеру сборной России по футболу стоит оставить свой пост и дать дорогу молодым. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выложил в Сети открытое письмо, которое обращено к тренеру российской сборной Станиславу Черчесову.