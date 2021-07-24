Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Химками» в первом туре РПЛ

Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Химками» в первом туре РПЛ
Семак прокомментировал результаты матча. Фото: "Зенит"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Химками» в первом туре РПЛ.

«Матч получился непростым. Вместо забитого мяча мы еще и пропустили, усложнили себе задачу, но вышли с честью и заслуженно победили в очень сложном матче», — цитирует тренера пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, «Зенит» в новом сезоне чемпионата России обыграл подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:1.

В составе сине-бело-голубых отличились Сердар Азмун (на 33-й минуте), Александр Ерохин (72-я) и Алексей Сутормин (79-я). За «Химки» единственный гол забил Илья Кухарчук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фанатское объединение петербургского «Зенита» «Ландскрона» решило бойкотировать выездной матч с «Химками» из-за необходимости предоставления QR-кодов.

"Зенит" рпл сергей семак


 

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