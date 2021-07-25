«Зенит» планирует выкупить Гонсалу Гедеша за 25 млн евро

«Зенит» планирует выкупить Гонсалу Гедеша за 25 млн евро
Футболист пока не комментирует слухи о переходе в "Зенит". Фото: unsplash

Ожидается, что клуб хочет заключить трехлетний контракт с футболистом.

Петербургский «Зенит» готов выкупить нападающего сборной Португалии и игроку «Валенсии» Гонсалу Гедеша за 25 миллионов евро. Об этом пишет издание Tuttocalciomercato24, ссылаясь на собственные источники.

Текущий контракт Гедеша рассчитан на два года до конца сезона 2022/23, «Зенит» готов предложить трехлетний контракт с зарплатой в 2,2 миллиона евро за сезон. Напоминаем, что нападающий перешел в «Валенсию» из «Пари Сен-Жермена» за 40 миллионов евро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Химками» в первом туре РПЛ. Напомним, «Зенит» в новом сезоне чемпионата России обыграл подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:1.

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