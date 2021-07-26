Мишустин начнет рабочий визит на Дальний Восток и в Сибирь

Мишустин начнет рабочий визит на Дальний Восток и в Сибирь
Там премьер-министр Михаил Мишустин проведет совещание по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 26 по 29 июля поедет с рабочей поездкой на Дальний Восток и в Сибирь. Там пройдет совещание по ликвидации последствий ЧС в регионе, Мишустин посетит рыбообрабатывающий завод и поликлинику в Сахалинской области, пообщается с сахалинцами, сибиряками и главами регионов.

Он узнает подробности про строительство нового аэровокзального комплекса, встретится с губернатором Валерием Лимаренко. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Михаил Мишустин поздравил школьников, представлявших Россию на международной олимпиаде по физике. Они смогли завоевать пять золотых медалей. Так, в Год науки и технологий они поддержали престиж российского образования, заявил Мишустин. Школьники великолепно прошли все два тура, отметил он. Смогли решить самые сложные задачи и никому не оставили шансов.
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