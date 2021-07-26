Мишустин начнет рабочий визит на Дальний Восток и в Сибирь

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 26 по 29 июля поедет с рабочей поездкой на Дальний Восток и в Сибирь. Там пройдет совещание по ликвидации последствий ЧС в регионе, Мишустин посетит рыбообрабатывающий завод и поликлинику в Сахалинской области, пообщается с сахалинцами, сибиряками и главами регионов.

Он узнает подробности про строительство нового аэровокзального комплекса, встретится с губернатором Валерием Лимаренко. Об этом сообщает пресс-служба правительства.