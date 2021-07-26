«Спутник Лайт» и прививка для бездомных: COVID-19 в Петербурге к 26 июля

В Петербурге повышают темпы вакцинации. Власти настаивают на том, что на 100% должны быть привиты сотрудники сетевых ресторанов. Вакцинировать в Северной столице также намерены бездомных и иностранцев.

В Санкт-Петербурге каждый день десятки горожан продолжают проверять на коронавирус. Так, 26 июля, стало известно о том, что за сутки обследование прошли 22 153 человека.

Как отметил ранее вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, который отвечает, в том числе за сферу здравоохранения, темпы вакцинации в Петербурге перешагнули важный рубеж — 1,2 млн привитых от коронавируса первым компонентом и 830 тысяч завершивших курс вакцинации.

Эргашев также подчеркнул, что вирус никуда не ушел, поэтому важно соблюдать меры предосторожности. По его словам, высокие темпы вакцинации в Петербурге помогли снизить нагрузку на больницы.

«Такие высокие темпы иммунизации снизили нагрузку на стационары, задействованные в борьбе с коронавирусом», — написал он на странице в соцсети «Вконтакте».

Как ожидается, скоро статистики вакцинированных в Петербурге пополнят 15 тысяч иностранцев. Их намерены прививать препаратом «Спутник Лайт». Заявки на вакцинацию иностранцев, которые учатся или работают в Петербурге, принимает Санкт-Петербургское агентство медицинского туриста.

Еще одна категория, которую намереваются вакцинировать в Петербурге, — бездомные. Вакцинацию проведут в специальном благотворительном автобусе. Первый выезд такого автобуса состоится уже сегодня в понедельник, 26 июля.

За один день, как ожидается, привьют несколько десятков бездомных, которые живут в приютах или на улице. В обычных пунктах привиться они не могут из-за отсутствия документов. Бездомные получат прививки вакциной «Спутник V». Каждому после прохождения вакцинации выдадут справку.

Вероятно, темпы вакцинации в ближайшее время вырастут и за счет сотрудников сетевых ресторанов быстрого питания на фуд-кортах. Владельцам заведения дали несколько недель, чтобы через прививку прошли 100% сотрудников. В противном случае точки общепита будут закрыты.