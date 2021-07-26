ТЭК взыскал с петербуржцев долгов на 6 млн рублей

ТЭК взыскал с петербуржцев долгов на 6 млн рублей
ТЭК взыскал более 6 млн с должников в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК СПб»

За первые шесть месяцев текущего года «ТЭК СПб», через суд, сумел взыскать с физических лиц более 6 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Предприятие получило средства с должников, у которых заключены прямые договора с ТЭК. Чаще всего неплательщиками становятся те люди, которые регулярно уклоняются от оплаты коммунальных услуг.

Известно, что для физических лиц существует упрощенный порядок взыскания задолженности за коммунальные услуги.

Обращение в банк, где у должников открыты расчетные счета, является самым лучшим способом взыскать долги. А если же у неплательщика нет такого счета или же на нем нет средств, то здесь приходится вмешаться судебным приставам. Последние могут арестовать имущество, запретить выезд за границу или принять иные меры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ТЭК проверит на прочность трубы шести районов Петербурга.

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