ТЭК проверит на прочность трубы шести районов Петербурга

На следующей неделе ГУП «ТЭК СПб» проведет гидравлические работы в нескольких районах Петербурга.

Так, 26 июля испытания тепловых сетей на плотность и прочность начнутся в Невском районе. Затем, 27 июля работы коснутся Калининского, Красногвардейского, Пушкинского и Фрунзенского районов. Об этом сообщает пресс-службы ГУП «ТЭК СПб».

28 июля энергетики будут испытывать сети в Московском районе, а 30 июля во второй раз испытания состоятся во Фрунзенском районе.

Отмечается, что трубопроводы пройдут проверку давлением в рамках подготовки к отопительному сезону.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе случилась коммунальная авария на трубопроводе во время гидравлических испытаний. Караваевская улица погрузилась под воду.