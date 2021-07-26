Путин поделился идеями развития петербургского транспортного узла

Путин поделился идеями развития петербургского транспортного узла
Путин внес несколько предложений по развитию дорог Петербурга. Фото: kremlin.ru

Президент продолжает работать в Северной столице.

Президент России Владимир Путин сегодня, 26 июля, принял участие в обсуждении развития петербургского транспортного узла. Об этом сообщает ТАСС.

Политик приехал в Северную столицу, чтобы посмотреть на парад ко Дню Военно-морского флота России, но потом решил остаться, чтобы еще немного поработать.

Известно, что Путин уже внес несколько предложений. Он, например, рассказал о планах переноса портовых сооружений в Петербурге для городского строительства на их месте. Также президент предложил создать новую, более удаленную кольцевую дорогу вокруг города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ремонт дороги затруднит движение на пяти улицах Петербурга.

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