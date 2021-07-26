В Петербурге наказали бизнесмена, напавшего на сотрудника ККИ

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.

В Санкт-Петербурге огласили приговор в отношении бизнесмена, который напал на сотрудника комитета по контролю за имуществом. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год и с испытательным сроком один год. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел 9 июля на улице Доблести. Сотрудники ведомства пришли освобождать незаконно занятый участок, что вызвало бурную реакцию у владельца летнего кафе. Он повел себя агрессивно: ругался матом, а затем облил специалиста бензином и ударил его по шее.

Предприниматель отказался признавать вину. Он убежден, что это представители ККИ вели себя неправомерно. Мужчина также добавил, что никого не бил и бензином обливал само кафе, а не людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ресторатор достал баллончик, защищая летнее кафе от сотрудников ККИ.