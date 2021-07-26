Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 27 июля

Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 27 июля
Петербург готовится к голосованию. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

27 июля 2021 года в 10 ч. 00 мин. состоится заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: Вознесенский пр., д. 3-5 (зал заседаний).

В проект повестки дня заседания включен вопрос:

— О Порядке составления, уточнения и использования списков избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

— О Порядке применения средств видеорегистрации (видеофиксации) при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и иных выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года на территории Санкт-Петербурга

— О Разъяснениях о порядке проведения агитационных и иных мероприятий при сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.

В целях проведения дополнительных профилактических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации заседания и мероприятия Санкт-Петербургской избирательной комиссии с участием представителей СМИ проводятся в дистанционном режиме. Онлайн-трансляция заседания будет организована на странице ВКонтакте https://vk.com/stpbik

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