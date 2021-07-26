Российские гимнасты впервые за 25 лет выиграли золото в командном многоборье

Российские гимнасты впервые за 25 лет выиграли золото в командном многоборье
Российские спортсмены завоевали золото. Фото: скриншот Instagram

На втором месте оказалась команда из Японии, а тройку лидеров замыкают китайцы.

Сборная России по спортивной гимнастике впервые за 25 лет завоевала золото в командном многоборье. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает ТАСС.

В сборную вошли Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный. За пять упражнений они заработали 262,500 балла. На втором месте оказались японцы, а на третьей – китайцы.

Напоминаем, что в последний раз российским спортсменам удавалось проявить себя в командном многоборье в 1996 году. Тогда золото получили Алексей Немов, Алексей Воропаев, Евгений Подгорный, Дмитрий Василенко, Сергей Харьков, Николай Крюков и Дмитрий Труш.

На данный момент команда России находится на четвертом месте в общем зачете. Наши спортсмены заработали четыре золотые, пять серебряных и три бронзовых награды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянка выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020.

гимнастика золото олимпийские игры


 

Новости партнеров
Инфекционист назвал особенности вакцинации от COVID-19 аллергиков
Инфекционист назвал особенности вакцинации от COVID-19 аллергиков
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
В Петербурге тает запас вакцин от коронавируса, осталось менее 95 тысяч доз
В Петербурге тает запас вакцин от коронавируса, осталось менее 95 тысяч доз
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пассажиры туристического автобуса Петербург — Крым вновь застряли на ...
На Боровой под мостом застрял большегруз
В Петербурге хотят объединить пригородные электрички и городской транспорт
В Петербурге хотят увеличить штрафы для зацеперов в 50 раз
Управляющий «Delmar» отделался штрафом за нарушение запрета на работу
Российские гимнасты впервые за 25 лет выиграли золото в командном многоборье
Бывший военный, распространявший «закладки», получил 3,5 года тюрьмы
Петербург хочет закупить 950 вагонов метро