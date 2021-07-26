Российские гимнасты впервые за 25 лет выиграли золото в командном многоборье

На втором месте оказалась команда из Японии, а тройку лидеров замыкают китайцы.

Сборная России по спортивной гимнастике впервые за 25 лет завоевала золото в командном многоборье. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает ТАСС.

В сборную вошли Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный. За пять упражнений они заработали 262,500 балла. На втором месте оказались японцы, а на третьей – китайцы.

Напоминаем, что в последний раз российским спортсменам удавалось проявить себя в командном многоборье в 1996 году. Тогда золото получили Алексей Немов, Алексей Воропаев, Евгений Подгорный, Дмитрий Василенко, Сергей Харьков, Николай Крюков и Дмитрий Труш.

На данный момент команда России находится на четвертом месте в общем зачете. Наши спортсмены заработали четыре золотые, пять серебряных и три бронзовых награды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянка выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020.