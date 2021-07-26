На пляже в США нашли двухголовую черепаху

Государственный парк в американском штате Южная Каролина показал фото необычной находки — двухголового детеныша черепахи.

Черепаху нашли на прошлой неделе одним из «патрулей» морских черепах, сообщили сотрудники парка в Facebook.

«Патрульные и волонтеры обнаружили трех живых детенышей морских черепах, которые все еще находились в скорлупе, но один детеныш выделялся тем, что имел две головы!» — говорится в сообщении.

Потом животных выпустили в океан. На территории Южной Каролины уже находили двухголовых черепах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что две спасательницы из отряда «Кошкиспас» помогли черепахе выбраться со льда Большой Невки в Петербурге. Животное было выброшено с Гренадерского моста неизвестным живодером. По словам очевидцев, кто-то из прогуливающихся вдоль Большой Невки увидел внизу на льдине черепаху, лежащую брюхом вверх, и вызвал добровольцев «Кошкиспас».