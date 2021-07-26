«Спасибо за все». Семак отреагировал на уход Дриусси

«Спасибо за все». Семак отреагировал на уход Дриусси
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попрощался с нападающим Себастьяном Дриусси, который покидает питерский клуб.

«Спасибо за все. Человек с большим сердцем!» — написал Семак в Instagram, продемонстрировав при этом футболку игрока с его автографом.

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси покинул петербургский футбольный клуб «Зенит». Он воспользовался правом на выкуп контракта.

Футболист присоединился к «Зениту» в 2017 году. За четыре года он успел принять участие в 138 матчах и забить 25 голов, а также отдать 28 результативных передач. Дриусси трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дриусси хочет покинуть «Зенит» из-за непривычной позиции на поле.

"Зенит" себастьян дриусси сергей семак


 

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