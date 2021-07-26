«Зенит» может купить сына легендарного аргентинца

«Зенит» может купить сына легендарного аргентинца
Также Симеоне защищал цвета «Дженоа» и «Фиорентины». Фото: Pixabay

Нападающий итальянского клуба «Кальяри» Джованни Симеоне попал в сферу интересов «Зенита».

Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter, футболист уже ведет в переговоры с представителями команды

По данным источника, «Кальяри» хочет получить за аргентинского нападающего не менее десяти миллионов евро.

Нападающий является сыном известного тренера «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аргентинский нападающий Себастьян Дриусси покинул петербургский футбольный клуб «Зенит». Он воспользовался правом на выкуп контракта. Футболист присоединился к «Зениту» в 2017 году.

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