Коронавирусом в Петербурге за сутки заболело 1 923 человека

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1 923 человека.

Об этом во вторник, 27 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 521 052 местных жителя. При этом 495 766 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1 918 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва — 2 623 случая. На третьем месте Московская область — 1 973, а на втором месте оказался Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав РФ назвал российский регион с самой высокой заболеваемостью коронавирусом в прошлом году. Им оказался Ямало-Ненецкий автономный округ.