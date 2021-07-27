В России за сутки коронавирусом заболели 23 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 032 человек.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 172 812 человек.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 779 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 155 380 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 20 116 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 526 950 человек.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1923 случая. Лидером стала Москва — 2623 случая. На третьем месте Московская область — 1973.

Ранее gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог назвал три направления борьбы с ковидом.