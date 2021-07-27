Новое свойство вакцин и Турция под угрозой закрытия: последнее о COVID-19

Каждый день в мире коронавирусом продолжают заражаться десятки человек. Эпидемиологическая ситуация в России, как и в других странах, далека от нормализации.

Ранее сообщалось о том, что с начала пандемии COVID-19 в мире подтвердили у 194 млн человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 178 тыс. 308 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 35 млн 199 тыс. 465 человек, на втором месте Индия — 31 млн 411 тыс. 262, затем идет Бразилия 19 млн 688 тыс. 663.

Россия в списке находится на пятом месте. Всего в стране COVID-19 подхватили более шести миллионов человек.

В Кремле уже подчеркивали, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России далека от нормализации. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства продолжает соблюдать меры предосторожности при общении с другими людьми.

«Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин», — пояснил Песков.

Ухудшается ситуация и в Турции. Там вновь начала расти заболеваемость COVID-19. Накануне, 26 июля, сообщалось, что за последние сутки там зафиксировали 16 809 случаев заражения коронавирусом.

За такими новостями особенно пристально следят россияне, которые планируют свой отдых. Для туристов страну открыли не так давно. Время от времени в Сети появляются вбросы о введении новых ограничениях или призывы принять меры.

Так, глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить меры по отношению к россиянам на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. По его мнению, иначе оставить рост показателей не удастся.

Власти всех стран призывают население вакцинироваться. Российский врач рассказал о новом свойстве прививки. Он отметил, что вакцинация может предотвратить у переболевших вирусом развитие постковидного синдрома. Обычно он выражается в слабости, головной боли, депрессии и снижении умственных функций.