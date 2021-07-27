Коек меньше, ограничений столько же: COVID-19 в Петербурге и области 27 июля

И Петербург, и Ленобласть констатируют: в регионах госпитализируют все реже больных с коронавирусом. Количество коек в местных больницах сокращают. А вот ограничения, несмотря на это, меньше не становится.

Накануне стало известно о том, что в Ленинградской области было принято решение сократить количество коронавирусных коек. Коек станет меньше уже на этой неделе. Так, запланировано сокращение на 634 койки в Киришах, Приозерске, Бокситогорске и Тосно. Кроме того, с 3 августа закончится госпитализация больных COVID-19 на 100 коек в Ломоносовской больнице.

Кстати, ранее сообщалось о том, что Мариинская больница и больница Святителя Луки начинают принимать пациентов в штатном режиме.

Несмотря на то, что больных с коронавирусом госпитализируют реже, ограничения в обоих регионах остаются прежними. В Петербурге, в частности, горожане обязаны соблюдать меры безопасности. В Северной столице продолжает действовать ограничения на проведение мероприятий и работу заведений общественного питания.

По-прежнему власти настаивают на вакцинации населения. В Петербурге полностью закончили цикл вакцинации против новой коронавирусной инфекции свыше 900 тыс. жителей. При этом первый укол получили 1 млн 267 тыс. 441 человек.

Идет также ревакцинация населения. В Северной столице ее прошли 769 человек. Ее рекомендуют делать тем, кто делал завершил первый курс вакцинации от коронавируса хотя бы полгода назад.

Напомним, что в сначала пандемии в Петербурге было подтверждено 519 129 случаев заболевания коронавирусом, а в Ленинградской области – 54 878.

Статистика растет каждый день. В обоих регионах ежедневно тесты на коронавирус сдают тысячи человек.